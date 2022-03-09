哈国与欧亚经济联盟国家贸易额同比增长28%

哈通社/努尔苏丹/3月9日 -- 据统计分析网站finprom.kz数据显示，2021年哈萨克斯坦贸易总额同比增长17.4%，达到1015亿美元。其中，超过四分之一贸易额来自欧亚经济联盟国家，约261亿美元，比2020年增长28%。欧亚经济联盟在哈国贸易总额所占的比重从23.2%增长至25.7%。

哈国与欧亚经济联盟的贸易额几乎全部来自俄罗斯。2021年，哈国与俄罗斯贸易额达到242亿美元，同比增长29.1%。俄罗斯在与欧亚经济联盟国家贸易额中的比重从去年的92.3%上升到92.9%，在哈国贸易总额中的比重从21.4%上升至 23.9%。

同时，哈国与其他欧亚经济联盟成员国的贸易额也有所增加：与吉尔吉斯斯坦 贸易额增长14.4%，达到9.708亿美元，与白俄罗斯贸易额增长15.7%，达到8.587亿美元，与亚美尼亚贸易额增长34.1%，达到1910万美元。

出口占哈国与欧亚经济联盟国家贸易额的29.3%，去年这一数据为28.1%。出口额为76亿美元，同比增长34.9%。

哈国最大的贸易伙伴俄罗斯占哈国对欧亚经济联盟国家出口总额的90.4%，即69亿美元。2021年，供应了钢铁、不锈钢扁钢160万吨、铁矿石950万吨、无机化学制品、贵金属、稀土金属及放射性元素化合物50.85万吨、黑色金金属废料74.98万吨等。

哈萨克斯坦对欧亚经济联盟其他国家的出口额分别如下：吉尔吉斯斯坦6.252亿美元，白俄罗斯9760万美元，亚美尼亚930万美元。

对哈出口占欧亚经济联盟贸易额的比重为70.7%，即1840万美元，年增长25.4%。俄罗斯占联盟国家对哈出口近94%，约173亿美元。2021年，哈萨克斯坦从俄罗斯进口汽车及其他机动车3.16万辆、钢铁及不锈钢钢条68.4万吨、原油及石油制品59.02万吨。

白俄罗斯对哈出口额为7.611亿美元，吉尔吉斯斯坦对哈出口额为3.456亿美元，亚美尼亚对哈出口额为970 万美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】