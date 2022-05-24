迪玛希·库达依别尔艮28岁了

哈通社/努尔苏丹/5月24日 – 哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮在24号这一天，于自己的Instagram上发布了一条短消息：«你好，我生命中的第 28 年。»

歌手用这样的一个非常简单方式，向众多关注他的歌迷、支持者以及其他人，宣告了自己28岁生日的到来。

虽然自2017年通过参加在中国举办的《我是歌手》节目，一举成为世界级的知名艺人，迪玛希至今依然保持着一个谦逊和简朴的个人风格。除了在舞台表演中由于投入到了艺术的氛围当中，以及回应场下观众的呼声而有时会显得张扬活跃以外，其他时间的迪玛希始终显得非常的低调、朴素。

这或许也与他自幼受到的家庭教育有着深刻的联系。

迪玛希全名迪恩穆罕默德·哈纳特吾勒·库达依别尔艮，1994年出生于阿克托别市。他的父母，是著名的歌手、哈萨克斯坦文艺界功勋人士斯维特拉娜和哈纳特·阿依特巴耶夫夫妇。迪玛希的祖父和祖母，也是当地颇有名气的音乐人，祖父是冬不拉琴手，祖母则是歌手。

可以说，迪玛希是出生于一个音乐世家。他的父母自幼对他的学业进行了严格的监督，而长期在祖父母身边生活的经历，也使他形成了沉稳大气的性格特质。

一米九零的身高、精雕细琢般的五官、横跨4.5组音阶如同天籁的声音、高超的专业技巧，在加上单纯、热情、淳朴的性格，这个哈萨克斯坦的年轻歌手，在世界各地收获了无数的歌迷。

当然，«始于颜值，陷于才华»，最吸引歌迷的还是迪玛希的音乐。作为一名真正的国际艺术家，他至少用过 13 种不同的语言来演唱歌曲。

今年，迪玛希重启了之前因新冠疫情而中断的跨国演唱会计划，并在迪拜、布拉格和杜塞尔多夫与来自世界各地的歌迷们再度见面。

能够看到迪玛希与观众见面，与支持他创作的粉丝见面，以及其他艺人重新面对面的开启新的合作，是一件令人幸福的事情。

真诚的祝愿这位哈萨克的翅膀能够展翅高飞，登上新的高峰。

【编译：木合塔尔·木拉提】