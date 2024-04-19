谷歌解雇28名抗议公司向以色列提供云计算服务的员工

据美国全国广播公司报道，组织此次抗议活动的“不为种族隔离提供技术”团体称，16日，在谷歌位于纽约州和加州的办公场所参加静坐示威的9名该公司员工被逮捕。

谷歌称，参加抗议的员工妨碍其他员工工作并阻止其进入公司设施，这显然违反了公司规定，是“完全不可接受的行为”。在抗议者多次拒绝离开后，执法部门介入并将其带走。公司已结束“导致28名员工被解雇的个别调查”，并将继续调查和采取必要行动。

“不为种族隔离提供技术”团体的谷歌员工在一份声明中称，谷歌“不分青红皂白地”解雇这些员工是“非法”、“报复性”行为。该组织指责谷歌将公司与以色列的合同看得比员工更重。该组织还表示，遭解雇的一些谷歌员工并没有直接参加静坐示威，即便是参加了和平静坐且拒绝离开的员工也没有破坏财产或威胁其他员工。

据报道，“不为种族隔离提供技术”团体由一群科技工作者组成，这些人一直要求亚马逊和谷歌放弃“Nimbus”项目。该项价值12亿美元的项目为以色列政府和军方提供云基础设施、人工智能和数据中心方面的服务。