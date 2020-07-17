东京都新增新冠感染者293人 连续2天创新高

哈通社/努尔苏丹/7月17日 —— 据共同社消息，日本东京都政府17日宣布新确诊293人感染新型冠状病毒。超过16日的286人，连续2天刷新最高纪录。感染者最近7天日均新增已超200人，达到约202.6人。埼玉县也报告新增51人，创5月25日紧急事态宣言解除后新高。国内新增感染者人数超过500人。

据东京都政府透露，293人中20多岁的有147人，30多岁的有63人，共计210人，占比超过7成。截至17日的住院患者有836人，6月下旬以来持续呈增加趋势。重症患者较16日增加3人，达到10人。感染者人数累计为8933人。

知事小池百合子17日在记者会上称：“40多岁和50多岁也呈增加趋势。感染路径也复杂多样，可以看出向聚餐导致的感染、家庭内传染给老年人等的扩大。”

都内感染者人数自紧急事态宣言解除后持续呈增加趋势，本月2日以来几乎一直处于三位数水平。多天突破200人，16日创下迄今最高的286人纪录。

都政府15日将警戒级别上调至最高的“疫情正在扩大”，小池呼吁都民不必要非紧急时避免前往他县。