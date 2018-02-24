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    11:33, 24 二月 2018 | GMT +6

    中国选出2980名第十三届全国人大代表

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    哈通社/阿斯塔纳/2月24日 -- 据新华社报道，中国35个选举单位23日选出2980名十三届全国人大代表。  

    消息称，代表资格审查委员会审查认为，代表资格全部有效，23日提请全国人大常委会确认。

    据悉，代表名单拟于24日公布。

    【编译：小穆】

     

    标签:
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