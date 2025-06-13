29国观众将齐聚阿拉木图 共赏詹妮弗·洛佩兹演唱会

阿斯塔纳演出公司制作人马力克·哈森诺夫透露，这场演出引起了国际广泛关注。目前，已有来自29个国家和地区的观众购票，包括俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、美国、英国、德国、阿联酋、沙特阿拉伯、瑞士、中国、土耳其、墨西哥等。

—这对阿拉木图这座哈萨克斯坦最具吸引力的旅游城市而言，是一件意义非凡的大事，也将有力带动旅游业发展。-他说。

据介绍，约30%的门票（约8000张）被外国游客购得。根据阿拉木图市旅游局数据，外国游客在阿拉木图平均停留3至5天，人均消费约1500美元。

—如果这8000名游客全部抵达阿拉木图，按住宿、餐饮、交通、旅行团及机票等项目综合计算，城市经济将由此获得约50亿坚戈的增收。-哈森诺夫指出。

他还提到，在阿斯塔纳，门票开售仅三小时即全部售罄。目前阿拉木图尚有约2500至3000张余票，包括站票、粉丝区及舞池票。

这场演唱会预计将为阿拉木图带来显著经济效益，仅税收一项就有望为市预算贡献约4亿坚戈。

据First Media Group负责人埃利菲雅·努尔胡玛若娃介绍，此次阿拉木图演出共发售门票2.5万张。

据此前报道，美国著名歌手詹妮弗·洛佩兹将于今年8月1日在阿斯塔纳举办演唱会，这也将是她首次在哈萨克斯坦登台演出。

美国流行歌手、国际巨星詹妮弗·洛佩兹将于8月10日在阿拉木图举办个人演唱会。这将是她在哈萨克斯坦的第二场演出。

美国流行天后詹妮弗·洛佩兹在其Instagram限时动态中转发了一段由哈萨克斯坦粉丝拍摄的视频，引发哈国网友热议。

【编译：阿遥】