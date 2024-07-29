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    08:01, 29 七月份 2024 | GMT +6

    巴黎奥运：哈萨克斯坦代表团29日赛程

    Олимпиада 2024: сегодня будут разыграны 13 комплектов наград
    Фото: Сали Сабиров

    哈萨克国际通讯社讯）7月29日，2024年巴黎奥运会进入第三个比赛日。今天，哈萨克斯坦运动员将参加击剑、射击、赛艇、射箭、柔道、网球、羽毛球、乒乓球和拳击项目。

    其中，亚历山德拉·李将参加女子10米气步枪决赛。

    哈萨克斯坦代表团今日赛程如下：

    击剑

    女子个人佩剑64强 艾格莉姆·萨热拜（哈萨克斯坦）VS柴玛·贝纳杜达（阿尔及利亚）

    射击

    混合团体10米气手枪资格赛

    女子10米气步枪决赛（金牌赛） 亚历山德拉·李

    赛艇

    男子单人双桨半决赛 E/F 1 弗拉季斯拉夫·雅科夫列夫

    射箭

    男子团体1/8淘汰赛 (#21) 意大利VS哈萨克斯坦

    柔道

    男子73公斤级32强淘汰赛 (#13) 达尼亚尔·沙姆沙耶夫（哈萨克斯坦）VS穆罗德忠·尤尔多舍夫

    网球

    男子双打第1轮 巴伯里克/涅多维耶索夫（哈萨克斯坦）VS蒙泰罗/塞博斯·怀尔德（巴西）

    羽毛球

    男子单打小组赛 - D组 德米特里·帕纳林（哈萨克斯坦）VS布莱恩·杨（加拿大）

    乒乓球

    男子单打32强赛 (#39) 基里尔·格拉斯门科（哈萨克斯坦）VS邱党（德国）

    拳击

    男子63.5公斤级 - 预赛 - 16强赛 (#63) 巴扎尔拜·穆罕穆德萨贝尔（哈萨克斯坦）VS賴主恩（中华台北）

    男子92公斤以上级 - 预赛 - 16强赛 (#65) 卡慕什别克·昆卡拜耶夫（哈萨克斯坦）VS阿尤布·加德法·德里斯·埃尔·阿斯维（西班牙）

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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