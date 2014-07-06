中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    04:35, 06 七月份 2014 | GMT +6

    替补门将神勇扑2点球 荷兰点球战胜哥斯达黎加

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳电，阿斯塔纳时间 7月6日02:00，2014世界杯1/4决赛继续进行，荷兰迎战哥斯达黎加。双方在120分钟内战成0:0，点球大战中，荷兰最后时刻替补出场的门将克鲁尔发挥神勇，帮助球队4:3战胜哥斯达黎加，挺进4强，他们将在圣保罗竞技场荷兰队将与阿根廷队争夺决赛权。

    标签:
    黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!