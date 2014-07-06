替补门将神勇扑2点球 荷兰点球战胜哥斯达黎加

哈通社阿斯塔纳电，阿斯塔纳时间 7月6日02:00，2014世界杯1/4决赛继续进行，荷兰迎战哥斯达黎加。双方在120分钟内战成0:0，点球大战中，荷兰最后时刻替补出场的门将克鲁尔发挥神勇，帮助球队4:3战胜哥斯达黎加，挺进4强，他们将在圣保罗竞技场荷兰队将与阿根廷队争夺决赛权。