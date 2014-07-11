国际足联合作商陷”倒票丑闻“涉案额达2亿英镑

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报消息，涉嫌参与2亿英镑倒票案的英国公司"比赛东道主"的高管雷蒙德•惠兰周二（8日）被保释。英国《每日电讯报》9日报道称，巴西警方于周一逮捕了64岁的雷蒙德•惠兰，他所在的"比赛东道主"公司是国际足联的合作商。国际足联表示将协助巴西警方调查非法兜售门票丑闻。国际足联在一份声明中表示，国际足联将继续与巴西警方通力合作，提供任何有助于调查进行的细节。

英国《卫报》称，这一正在进行中的调查将令国际足联蒙羞。调查将对国际足联的权力结构造成沉重一击。正如世界杯在腐败指控中开幕，此次闭幕的重点也很有可能不是足球，而是在国际足联所在的豪华酒店内部的一些交易上。 世界杯倒票丑闻使得国际足联再次陷入尴尬，该组织最近几年面临多项腐败指控。惠兰是在里约热内卢豪华的科帕卡巴纳皇宫酒店被捕，该酒店同时也是国际足联主席布拉特和足联其他高层下榻的酒店。 警方声称惠兰将预留给赞助商、非政府组织和球员亲属的贵宾票给了黄牛头目弗法纳，并借助旅行社和足球界人士进行非法销售。弗法纳有球票来源、能进出国际足联办公室和球场，是一名法籍阿尔及利亚人。在搜查惠兰的酒店房间时，警方发现82张世界杯比赛门票以及大约600英镑现金。 巴西警方首席调查官法比奥•巴鲁克表示，惠兰否认在世界杯期间与弗法纳接触，但警方已经掌握了证据。警方在比赛期间截获了二人900次通话。《每日邮报》称，警方代号为"朱尔斯•雷米特"的一次行动通过监听嫌疑人手机的方式追查其他犯罪同伙，目前已经逮捕11名嫌疑人。有些票以8倍于票面价格的高价转售。 美国有线电视新闻网（CNN）9日报道称，尽管价格高昂，仍有很多张门票被巴西人购买。而有些门票则出售给来里约观看世界杯的国际游客。"比赛东道主"公司声称是全世界唯一一家由国际足联授权的、提供并保障世界杯每场比赛独家贵宾套票的公司。惠兰被捕后，该公司发表声明称他已获得保释，将会配合警方进行进一步调查。公司认为惠兰并没有违反任何法律，同时也声明将会继续全力支持警方的所有调查，因为他们相信这些调查也会洗刷惠兰的罪名。与此同时，为保障2014年巴西世界杯的成功举行，惠兰和公司的其他所有员工仍将继续履行各自的职责。 英国《独立报》称，国际足联主要商业合作伙伴之一的高层人物被捕使得国际足联再次面临重新审视。该组织因管理不善和腐败受到多次指控。"比赛东道主"是世界杯门票的主要供应商，花了1.4亿英镑包揽下2010年南非以及2014年巴西世界杯门票的独家代理权。2014年，"比赛东道主"分配了44.5万张门票进行销售。 国际足联此前坚称，与"比赛东道主"绑定门票独家销售权能防止未经授权的经销商通过黑市兜售门票。任何未售出的门票必须退还给国际足联，任何转手世界杯的门票在巴西都是非法的，也是违反国际足联规则的。然而巴西警方通过窃听5万次通话发现，他们锁定的目标已经在过去四届世界杯里通过高价转让门票获得巨额利润，每届世界杯盈利高达5200万英镑。