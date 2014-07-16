曼联成当世最值钱球队 超越皇马近2亿

哈通社阿斯塔纳电，据新浪消息，尽管曼联无缘新赛季的欧冠以及欧联杯，但这似乎并未影响曼联的商业开发，就在此前红魔刚刚与阿迪达斯签订了惊人的10年7.5亿英镑的赞助合同。此后，华尔街方面给曼联重新估值为21亿英镑，这使得红魔超越了皇马成为目前世界上最值钱的足球俱乐部。

在4月份，《福布斯杂志》曾给曼联估值为17.7亿英镑，这要落后于皇马的19.2亿英镑排名第二。而在周一曼联官方宣布与阿迪达成赞助协议后，华尔街方面给曼联估值达到了21亿英镑，这使得红魔成为了全球最值钱的足球俱乐部。 《福布斯杂志》方面的分析称，尽管无缘欧冠，但是曼联仍然拿到全球最高的球衣赞助合同，球队从2015/16赛季将可以从阿迪达斯拿到每年7500万镑的赞助，10年总价达到了7.5亿。而下赛季皇马从阿迪拿到的球衣赞助为4000万镑，阿森纳从彪马拿到的赞助金额为3000万镑，这些球队都无法与曼联抗衡。 此外，曼联卖给雪佛兰的胸前广告总价达到了5300万镑，这也远高于巴萨(卡塔尔航空2600万镑)、拜仁(德国电信 2300万镑)、皇马(阿联酋航空 2300万镑)等。另一点使曼联超越皇马的重要收入来自电视转播，英超上赛季的电视转播分成以及奖金总额达到了15亿，每支球队单就电视转播就能拿到5200万镑。而西甲正酝酿新的转播计划，皇马和巴萨的利益可能会受损，目前皇马和巴萨每年拿到的转播收入总额达到1.06亿英镑，而上赛季的西甲冠军马竞只能拿到3600万镑。种种因素最终促成了曼联超越皇马，成为当今最值钱的球队。