中国最大跨境熊掌走私案判决 2俄罗斯人获刑

哈通社阿斯塔纳7月23日电，据新华网报道，近日，中国内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院对满洲里"５•２２"特大跨境熊掌走私案作出判决，包括２名俄罗斯人在内的４名被告全部被判刑。这是中国迄今为止查获的最大一起跨境走私熊掌案件。

法院判处吕某走私珍贵动物制品罪，处有期徒刑七年、罚金３０万元；判处金某走私珍贵动物制品罪，处有期徒刑六年、罚金３０万元；判处２名俄罗斯籍被告走私珍贵动物制品罪，处有期徒刑五年、罚金１０万元，并驱逐出境。 ２０１３年５月２２日凌晨，一辆破旧的俄罗斯嘎斯面包车报关空车入境，满洲里海关工作人员从轮胎中查获２１３只棕熊熊掌，经检验这些熊掌来自不少于６３只棕熊。 满洲里海关缉私部门专案组最终查获了以中国籍犯罪嫌疑人吕某、金某和２名俄籍犯罪嫌疑人为成员的跨境走私团伙。 近年来，中俄双方均在严厉打击走私熊掌活动，但仍会有熊掌流入中国。据满洲里海关驻十八里办事处工作人员介绍，一公斤熊掌在俄罗斯的价格仅为４００多元人民币，但走私到中国后可获得２０倍的利润，高昂的回报率使个别不法分子铤而走险。