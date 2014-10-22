俄罗斯将向吉尔吉斯斯坦提供2亿美元帮助其加入欧亚经济联盟

哈通社阿斯塔纳10月22日电，据新华网21日消息，俄罗斯联邦委员会主席马特维延科21日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克表示，俄将再向吉提供3000万美元帮助其发展经济，并在2年内向吉提供2亿美元帮助其实施加入欧亚经济联盟的相关措施。

马特维延科当天在与吉尔吉斯斯坦总理奥托尔巴耶夫会谈时说，今年俄罗斯已向吉尔吉斯斯坦提供了6000万美元用于吉改善财政状况，俄准备再向吉提供3000万美元。此外，俄将在2年内向吉提供2亿美元无偿援助资金，帮助吉实施加入欧亚经济联盟的相关措施。 奥托尔巴耶夫表示，吉尔吉斯斯坦计划在2015年1月成为欧亚经济联盟正式成员国。吉方今年将完成加入欧亚经济联盟的一系列准备工作，并签署入盟条约。 今年8月，俄罗斯外长拉夫罗夫宣布，俄将向吉提供5亿美元资金帮助其发展经济，并推动吉加入欧亚经济联盟的进程。 欧亚经济联盟由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国关税同盟发展而来。根据条约，欧亚经济联盟将于2015年1月1日正式启动，三国将在2025年实现商品、服务、资本和劳动力的自由流动。今年10月，欧亚经济委员会最高理事会会议讨论了启动欧亚经济联盟的相关问题，其中包括批准了吉尔吉斯斯坦入盟路线图。目前，吉方正抓紧批准入盟所需法律法规文件。 今年以来，吉俄双边贸易额有所下降。吉方希望未来加入欧亚经济联盟后吉俄双边贸易恢复增长，同时解决吉劳务移民在俄合法待遇等问题。