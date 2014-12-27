俄向朝鲜提供超2万吨小麦 称可缓解朝粮食紧张

哈通社阿斯塔纳12月27日电，据中新网援引俄罗斯卫星网26日报道，俄罗斯外交部在通报中称，俄罗斯根据向朝鲜提供5万吨粮食的框架协议，向朝鲜提供了最后一批2.29万吨小麦。

通报称，朝鲜称这是证明俄朝两国友好关系的无偿援助并对此表示感谢。俄罗斯外交部指出，俄罗斯小麦在朝鲜很受欢迎，并将进入朝鲜面粉加工厂。这些小麦可以加工出3.5万吨面粉，它们可以缓解朝鲜粮食的紧张程度。 今年以来，朝鲜与俄罗斯的高层交流趋于频繁。朝鲜最高领导人金正恩的特使、劳动党中央书记崔龙海于11月17日至24日访问俄罗斯，并会见了俄总统普京。除此之外，俄罗斯远东发展部部长加卢什卡访朝、朝鲜外务相和人民武力部部长访问俄罗斯，两国官员也接连互访。 俄罗斯对朝援助方面，今年4月，俄罗斯宣布免除朝鲜欠前苏联的100亿美元债务。《俄罗斯报》10月底报道称，俄罗斯远东地区发展部长加卢什科表示，俄罗斯将帮助朝鲜重修约3000公里铁路，以换取在朝鲜开采矿产的机会。同月，俄罗斯同意向朝鲜提供5万吨粮食援助。

朝鲜对俄也表现积极，今年6月，朝鲜表示有望向俄企开放矿产资源开采许可，为俄方工作人员入境签证提供便利。10月，朝鲜外务相李洙墉在访俄期间特别指出，朝鲜将在农业领域与俄罗斯进行合作。