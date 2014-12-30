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    10:09, 30 12月 2014 | GMT +6

    泰国普吉岛一大巴发生车祸致2人死亡

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    哈通社阿斯塔纳12月30日电，一辆以俄罗斯游客为主的大巴当地时间12月29日在泰国度假胜地普吉岛发生车祸，导致一名女性导游以及被大巴碰撞的轿车司机死亡。

    另外，车祸还造成包括13名俄罗斯游客在内的26人受伤。目前伤者被送至当地医院接受治疗。（编译：阜博/审校：流沙）

    标签:
    俄罗斯 黄金储备
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