哈萨克斯坦专家研制出可保存2年的驼奶制品

哈通社阿斯塔纳5月30日电 据24.kz消息，哈萨克斯坦专家日前通过将骆驼奶制成可冲饮式片剂，成功将驼奶制品的保质期延长到了2年。

齐姆肯特市专家穆萨特列•托卡诺夫在接受采访时对记者表示，骆驼奶除了富含维生素C以外，还含有大量人体所需的不饱和脂肪酸、铁和维生素B。骆驼奶可以减少糖尿病患者对胰岛素的需求，由于它不含过敏原，因此对新生儿、消化性溃疡病患有益，对高血压患者也有帮助，因此是非常健康的产品。但驼奶制品的保质期非常短，只有一到两个月，而且一旦添加防腐剂，又会对其有益成分造成破坏进而影响功效。因此，如何延长驼奶制品保质期一直是一个难题。托卡诺夫与同事们对此展开研究，成功研制出一种可冲饮式片剂形式的驼奶制品。该产品在最大限度保存驼奶成分的前提下，通过限制驼奶的氧化过程，将保质期延长2年。 目前该研究成果已经获得了国家专利，并将首先作为宇航员食品接受测试。托卡诺夫还计划携成果参加阿斯塔纳2017年世博会。相关专家认为，该产品作为国内食品加工行业高新技术应用的最新成果，一旦投入市场必然会推动国内食品加工业的进一步发展。 据悉，由于骆驼奶营养价值丰富，并且具有一定的药物功效，联合国粮农组织正大力推动骆驼奶在西方国家的销售，因此驼奶制品的发展前景十分广阔。（编译：塔尔）