国际油价收低2% 因美国原油库存增加盖过汽油库存下降提供的支持

哈通社阿斯塔纳8月11日电 据路透社消息，油价周三下跌约2%，在上周美国汽油库存录得今夏第二大周度降幅的同时，美国原油库存意外增加。

市场重新担忧全球原油供应过剩，此前全球最大石油出口国沙特对石油输出国组织(OPEC)表示，7月该国原油产量触及1,067万桶/日的纪录高位。

美国能源资料协会(EIA)公布，截至8月5日该周，美国原油库存增加110万桶，连续第三周增加，市场预估为减少100万桶。

"每年的这个时候，原油库存应该减少，但库存仍在增加，"Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir表示。

美国原油期货收低1.06美元，或2.5%，报每桶41.71美元。上周美国原油期价跌穿40美元支撑位，为4月以来首次，较6月峰值下跌了20%，进入熊市区域。

布兰特原油期货收低0.93美元，或2%，报每桶44.05美元。

EIA称，上周美国汽油库存减少280万桶，为4月中来第二大周度跌幅，超过市场预期的下降110万桶。

尽管如此，美国汽油期货收低超过3%，录得一个月来最大单日跌幅。

"尽管汽油库存大幅减少，今日汽油期价仍大跌，令我感到意外，"Liquidity Energy经纪Pete Donovan表示，"不过，夏季和驾车出行季目前均接近尾声，市场焦点回到原油库存。"