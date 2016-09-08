中国国家外汇储备总额连降2月 分析人士指美联储年底降息概率较高

哈通社阿斯塔纳9月8日电 据新华社消息，中国人民银行9月7日发布的数据显示，8月末中国外汇储备总额为31851.67亿美元，较7月末的32010.57亿美元环比减少158.9亿美元，连降两月。

分析人士称，当前人民币汇率已接近均衡水平，外汇储备大幅变化概率下降，后续或延续小幅变化态势。



对于8月外汇储备数据，相关分析人士认为，外汇储备总体变动幅度较小。人民币指数（CFETS）自年初已贬值6%，从市场表现来看，当前的人民币汇率或已接近均衡水平。



当前，国际市场环境变化带来的跨境资本流动风险仍引起很大重视，尤其是美联储下一步的加息行动成为机构人士判断未来外汇储备变动和加强风险防范的风向标。



机构人士表示，短期来看，人民币总体能保持稳定。



8月美国非农数据不及预期，降低了市场对9月美联储提前加息的担忧。



目前美国经济数据温和走平，不足以支撑9月加息，维持12月加息概率更大的判断。



考虑到美联储加息以及每年1月份居民换汇增加的季节性因素，需警惕随着年底临近人民币汇率和外储风险的显现。



有分析人士认为随着年底临近，美联储有较大概率将在四季度再次加息，这将给人民币汇率和我国跨境资本流动带来较大压力，需要警惕相关风险。 （编辑：木合塔尔·木拉提）