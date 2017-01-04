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    14:32, 04 一月 2017 | GMT +6

    土耳其媒体称刺杀俄驻土大使刺客在行刺前进行了近2个月的准备

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    哈通社阿斯塔纳 - 据土耳其安纳多卢通讯社报道，刺杀俄罗斯驻土耳其大使安德烈•卡尔洛夫的刺客，为执行其计划准备了近2个月的时间。

    报道指出，从2016年10月开始，凶手梅伏柳特•梅尔特•阿尔滕塔什就开始通过各种渠道，收集俄罗斯驻土耳其大使的相关活动信息。

    调查中，警方从其室友的电脑当中发现了相关证据。

    阿尔滕塔什通过室友的电脑，在准备期间大量检索了有关卡尔洛夫大使的近期活动新闻，以及与大使相关的视频报道。

    土媒报道称，目前警方正在进一步查证，在筹划行刺期间，阿勒腾塔什与哪些人在什么地方进行了会面，以查明此案背后的幕后黑手。

    2016年12月19日，俄罗斯驻土耳其大使安德烈•卡尔洛夫在土耳其首都安卡拉遇刺身亡。

    卡尔洛夫当时正在参观一个题为"土耳其人看俄罗斯"的摄影展览并发表讲话。

    枪手随后被警方击毙。

    事发后，土耳其总统埃尔多安在和俄罗斯总统普京一致认为这是一起"挑衅行为"。

    埃尔多安说，那些想破坏土耳其和俄罗斯两国关系的人不会得逞。

    俄罗斯总统普京发表讲话说，这项行动毫无疑问是为了破坏土耳其和俄罗斯双边关系的正常化，破坏叙利亚和平进程。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

     

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