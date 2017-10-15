哈萨克斯坦运动员获得自行车亚锦赛2枚奖牌

哈通社/阿斯塔纳/10月15日 -- 哈萨克斯坦车手阿斯勒汗·图拉洛夫日前在印度首都举行的自行车亚锦赛中获得两枚奖牌。

图拉洛夫在综合比赛中获得了金牌，而在个人计时比赛中获得了一枚铜牌。

据悉，图拉洛夫将于今年11月份出战世锦赛。

【编译：小穆】