调查显示大多数中国父母理想子女数量为2个

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 - 据新华网报道，一项最新的社会调查显示，虽然超过半数的北京市民理想子女数量为2个，但实际生育2个孩子的家庭仅占十分之一。

这份题为《北京社会心态蓝皮书：北京社会心态分析报告(2016-2017)》的报告于20日公布。



这份报告显示，北京居民生育意愿和生育行为差距较大。



调查中，在不考虑经济压力、教育资源、医疗条件等现实条件的前提下，58.6%的北京居民理想子女数为两个孩子。



然而，调查结果显示，72.6%的北京居民实际生育一个孩子，仅有10.8%的北京居民实际生育两个孩子。



报道还指出，北京居民的生育意愿在15年间呈现持续性降低：2001年，70.4%的北京居民希望生育两个孩子；2011年，69.5%的北京居民希望生育两个孩子；到2016年，希望生育两个子女的北京居民比例降至58.6%。



共2430名北京各阶层市民参与了《蓝皮书》的调查。



"计划生育"多年来一直是中国的"基本国策"，但为应对社会老龄化问题，中国政府于2016年修订了人口控制政策，允许符合标准的家庭生育二胎。



【编译：木合塔尔·木拉提】