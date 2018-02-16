哈通社/北京-德里/2月16日 -- 哈萨克斯坦-印度商业企业家理事会第2次会议在印度德里举行。

消息称，会议在哈印两国大使馆及外贸商会共同组织下举行。哈萨克斯坦30多家企业代表参加了此次会议，其中包括"Tengri Bank"国有股份公司、哈萨克斯坦国家铁路、Interteach医疗保险、阿斯塔纳航空、Zaman Group等。



此外，会议还吸引100多家印度公司参与。





会议中，印度RRB Energy公司领导人拉克什•巴卡希、哈萨克斯坦驻印度大使波拉特•萨尔森巴耶夫、Tengri Bank执行总裁叶尔詹•沙伊肯诺夫以及印度外交部代表史利尼瓦斯先生分别发表讲话。



此外，Kazakh Invest国有公司总裁詹多斯•奥拉扎利耶夫在会中就哈萨克斯坦投资机会等情况进行了介绍，而印度商人则向与会代表们介绍了他们的商业产品。





据了解，双方在本次B2B形式下举行的会议中签署几项基本协议。其涉及哈萨克斯坦农业、建筑业以及农业器械制造等领域项目。此外，双方还考虑了卡拉干达州和曼格斯套州的能源项目以及哈萨克斯坦国家铁路公司货物终端建造等多个项目计划。



根据会议结果，哈印两国代表共同通过了经贸和投资合作的最新路线图。该路线图于2015年7月由两国政府总理共同签署。









据悉，哈萨克斯坦-印度商业企业家理事会第3次会议将于2019年在哈萨克斯坦举行。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】