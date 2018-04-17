东哈州现2公里长裂缝引网民热议

哈通社/乌斯卡曼/4月17日 - 据当地媒体报道，东哈州卡屯-卡拉盖县境内日前出现了一条长度达2公里的裂缝。

据悉，今年冬春交接时的洪水冲毁了当地一条乡间公路，并最终导致了这条裂缝的产生。好在由于这条公路处于人烟稀少的地区，并不是主要的交通线路，因此没有车辆或人员因裂缝受损。



卡屯-卡拉盖县副县长詹波拉特•特尼别科夫表示，融雪造成的洪水沿公路两旁蔓延形成了河流，长时间的浸泡使路基和路面都遭到了严重的损毁，并最终形成了这条裂缝。





"我们在接到报告后第一时间通知了州紧急情况部门的专家，并在道路受损区域安排了两台推土机。我们还同裂缝产生的土地产权所有人进行了联系，对方也强调裂缝并没有对其土地上的农业生产造成影响。"他说。



裂缝的图片在互联网上引起了相当大的轰动，不少网民将至与非洲大裂缝相比较，还有人认为是受地震影响造成的。



但这些猜测遭到了詹波拉特•特尼别科夫的否认。这位副县长强调，裂缝是融雪洪水浸泡地表后产生的，与地质活动无关。

值得一提的是，15-16日期间，在东哈州纪录到了地震活动的信息。



【编译：木合塔尔·木拉提】