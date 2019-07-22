印度成功发射“月船2号”月球探测器

哈通社/努尔-苏丹/7月22日--据新华社报道，印度第二个月球探测器«月船2号»于当地时间22日14时43分在位于印度东部安得拉邦的萨蒂什·达万航天中心发射升空，印度空间研究组织稍后宣布«月船2号»进入预定轨道。

印度空间研究组织主席西旺表示，此次发射任务由GSLV MK-III运载火箭承担，目前«月船2号»已进入预定轨道运行。

«月船2号»是印度第二个月球探测器。最新披露的信息显示，项目总耗资97.8亿卢比（约1.42亿美元）。探测器重达3850千克，包括轨道器、着陆器和月球车3个模块，携带了10多个各类研究装置。

根据印度空间研究组织的计划，«月船2号»升空后将在地球轨道停留一段时间，期间进行多次变轨操作，然后飞向月球并进入月球轨道。在发射后的第43天，着陆器将与轨道器分离，然后尝试在月球南极附近软着陆并释放月球车。如果一切顺利，预计在9月实施月球着陆。

西旺表示，着陆器将在距离月球南极650公里处软着陆，如果着陆成功，印度将成为继俄罗斯、美国和中国之后第四个有探测器在月球着陆的国家。

此前，«月船2号»发射计划曾被多次推迟。最近一次发生在本月15日，因技术故障，发射在倒计时56分钟时被突然叫停。印度空间研究组织在两天后表示，故障已妥善解决，重新调整发射时间至22日。

印度曾于2008年成功发射首个月球探测器«月船1号»，它获得了大量图像和探测数据。美国科学家曾通过分析«月船1号»发回的数据确认月球南极存在水冰，月球南极的科学、经济和战略价值因此大幅提升。