法国一清真寺附近发生枪击案 已致2人受伤

哈通社/努尔苏丹/10月29日 —— 据外媒消息，法国西南部巴约纳（Bayonne）一处清真寺发生枪击事件，两人重伤，当地警方逮捕一名84岁嫌犯，相信其与法国极右翼组织有关。

据“今日俄罗斯”（RT）报道，当地时间28日下午3时左右，该名嫌犯驾车驶入清真寺，开枪造成两人受伤。美国有线电视新闻网（CNN）报道提到，伤者分别为74岁和78岁，他们随后被送往当地医院，目前伤势严重，嫌犯在逃离现场前纵火烧车。

RT援引蓝色法国电台消息称，警方表示，嫌犯于当天晚些时候在其住所附近被捕，警方在其家中搜获手雷，在其车上搜获枪械及汽油罐。据报，嫌犯是一名身患癌症的84岁退伍军人。

RT还援引路透社消息称，嫌犯与法国极右翼组织有联系，曾是2015年玛丽娜•勒庞领导的极右翼政党“国民阵线”（现为“国民联盟”）在法国省级选举中的候选人。但勒庞本人对此事表示谴责，称这是“无法言喻的行为，完全违背我们运动秉持的价值观”。

CNN还提到，法国总统马克龙也谴责这起“令人发指”的袭击事件，称法国永远不会容忍仇恨，他将尽一切努力惩罚作案者，保护法国穆斯林。