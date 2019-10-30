美军无人太空飞机飞行2年返回地球

哈通社/努尔苏丹/10月30日 —— 据联合早报网消息，美国五角大楼神秘的无人太空飞机X-37B完成至今最长的一次地球轨道飞行，星期天（10月28日）成功返回地球。美空军发布消息称，X-37B在太空飞行两年里进行军事试验，发射多颗秘密小型卫星。

美国空军说，X-37B这次在2017年升空，在地球轨道上飞行了780天，星期天凌晨3时51分降落在佛罗里达州肯尼迪航天中心。

第五次飞行发射多颗小型卫星

此次飞行打破了上次在2015年5月发射升空、2017年5月回返，飞行天数718天的记录。这也是空军的轨道试验飞行器计划（Orbital Test Vehicle）的第五次飞行。

美国空军快速能力办公室主任瓦尔登透露，X-37B执行任务期间，成功完成了美空军实验室的试验，并发射了多颗小型卫星。

美国新任空军部长巴雷特发表声明说，X-37B继续展示了可重复使用的太空飞机的重要性，“它每一次的成功任务，就推进了我们国家的太空能力。”

X-37B外形与航天飞机类似，长约9公尺、翼展长约5公尺，最高速度达音速25倍以上，一般军用雷达技术无法捕捉其行踪。

空军说，包括这次的任务天数，X-37B的总飞行天数已经达到2865天。它最初在2010年首飞的飞行天数为224天，之后每一次任务的飞行时间都显著增加。