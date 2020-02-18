世卫组织认为新冠肺炎致死率2%较低

哈通社/日内瓦/2月18日 -- 世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在17日的记者会上就新型冠状病毒肺炎发表见解称，致死率约为2%，相对较低。他称：«似乎不像严重急性呼吸综合征（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）等其他冠状病毒病那么致命。»

WHO根据中国17日提供的约4.4万例确诊病例详细数据进行了分析。其中约8成患者病情较轻，约14%引发肺炎和呼吸窘迫等严重疾病，约5%引发呼吸衰竭、多器官衰竭等，病情危重。年龄越大危险性越高。据称儿童病例相对较少，还需要进一步研究。

据称同样由冠状病毒引起的MERS的致死率达3成以上，SARS的致死率约为1成。

中国政府18日宣布，本土17日新增确诊病例1886例，累计报告确诊病例72436例，死亡病例新增98例，累计达1868例。谭德赛还指出，新发病例有所下降，但«判断这种下降是否会继续下去还为时过早»，呼吁不要放松警惕。

WHO负责人在记者会上就应对停泊在横滨港的«钻石公主»号游轮指出，船内这一特殊环境令事态变得困难。该人士称防止疫情向日本国内扩大很重要，但«目的是封锁病毒，将人封闭（在船上）不是目的所在»，表示今后仍将与日方紧密协商应对措施。

WHO鉴于17日的状况报告，决定采纳中国湖北省将临床诊断也纳入的确诊病例数据。目前29个国家和地区确诊病例总计达71429例，其中中国本土70548例，新加坡75例，日本59例。横滨港游轮上的454例与日本国内分开统计。

【编辑：木合塔尔·木拉提】