阿拉木图市年初至今已实现2万余人就业

哈通社/阿拉木图/6月17日 – 年初至今，阿拉木图市在劳动保障相关国家规划方案框架下，实现了2万余人的就业。

据阿拉木图市社会福利部门消息称，截至目前，有3.32万人在市就业安置中心登记求职，其中1.09万人为失业人员。年初至今，在«劳动»国家规划框架下，已有2.14万人实现就业，其中1.63万为长期工作岗位。在《就业路线图》框架下有7200人获得就业安置，另有5000多人在临时性岗位就业。

根据«劳动»国家规划第二阶段方案，将为计划创业的人员提供最高55.5万坚戈额度的创业扶持金。截至目前，已有706人获得了总额3.9亿坚戈的扶助。

劳动和社会保障部日前还公布了市场急需的100种工作专业及相应的短期培训计划。在隔离限行制度实施期间，就业安置中心通过线上授课模式，开展相关培训工作。

在《就业保障路线图》计划框架下，将实施总价值1039亿坚戈的216项基础设施建设方案，这些项目招工期间将优先考虑待业青年人群。预计将吸纳2.6万待业人口。

目前其中部分已实施项目，已经创造了1.43万就业岗位，其中7235人是通过市就业安置中心实现就业的。

【编译：木合塔尔·木拉提】