教育部：教师工资将提高2倍

哈通社/努尔苏丹/10月2日-- 每年十月的第一个星期日是哈萨克斯坦的教师节。教师节来临之际，教育和科学部部长阿斯哈特·阿斯哈特•阿伊马汗别托夫向“优秀教师-2020”获奖者颁发了荣誉证书。

颁奖典礼上发表讲话，向老师们致以节日祝贺的部长表示，最顶级的专家是老师，老师会教育所有人。目前，哈萨克斯坦正在采取大规模措施，以提高教师地位并为他们创造必要的条件。在首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫实施的明智政策框架下，哈萨克斯坦的教育行业得到了显著发展。如今，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫也格外关注教育行业的发展，并在近期发表的国情咨文中也谈到了相关问题。

据其介绍，哈萨克斯坦教师的薪资待遇从2020年1月起提升了25%。计划在未来1-2年内将教师工资提高2倍。

他表示，根据全国统一高考成绩，国内优秀毕业生当中选择师范类专业的学生数量增加了2倍。此外，师范类专业学生的教育补助也从原先的2.6万坚戈提高到了4.2万坚戈。

据了解，“优秀教师-2020 ” 大赛获胜者获得了荣誉证书及2 778 000坚戈的奖金。

【编译：阿依波塔】