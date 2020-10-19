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    13:45, 19 10月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦监狱服刑人员数量十年间下降近2倍

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    哈通社/努尔苏丹/10月19日 -- 哈萨克斯坦监狱服刑人员数量在全球排行榜上位居第100位。

    据哈萨克斯坦内务部刑罚系统委员会主席扎纳特·叶西马哈穆别托夫介绍，最近10年来，哈萨克斯坦监狱服刑人员数量下降了近2倍。

    统计显示，截至2020年，全哈82座监狱中尚在服刑的人员总数为3万余，而在10年前，该数字曾达到5.7万以上。

    叶西马哈穆别托夫强调，在刚刚独立的时期，哈萨克斯坦每10万人中服刑人员系数在国际上的排名曾仅次于美国和俄罗斯，居于第三位。

    他指出，遵循人性化和自由化的原则，哈萨克斯坦对本国司法体系进行了一系列卓有成效的改革，并借助高新技术领域的新科技，进一步优化了国内的监狱系统建设。

    这一系列工作在减少服刑人员的同时，还大大降低了犯罪率，推动了法律体系的不断完善和社会和谐的进步。

    据其介绍，借助劳动就业为服刑人员进行社会化适应性改造是一项重要的模式。

    目前全国在押服刑人员中有1.4万人属于适龄劳动人口。通过«劳动»国家规划，有230多家中小企业为这些服刑人员提供了就业岗位，行业范围涉及建筑材料、木材、金属和塑料产品加工以及肉、奶、面包和各种糖果产品的生产。

    «完成刑期回归社会后，这一就业经历将使这些曾经的犯人更容易适应社会并过上新的生活。» 叶西马哈穆别托夫说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    法律 哈萨克斯坦 社会 黄金储备
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