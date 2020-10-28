哈萨克斯坦的气候变暖速度比全球变暖快2倍

哈通社/努尔苏丹/10月28日--据Еnergyprom.kz网站消息，2019年是地球上气象观测历史上第二热的年份。根据大多数气候学家的说法，全球年平均温度升高的原因是大气中二氧化碳和其他温室气体的含量增加，这些气体是透明的，但会吸收和反射由人类活动引起的热辐射。

温室气体，尤其是二氧化碳，构成了地球上的温带气候：没有它们，平均温度将为-18C。但是由于化石燃料（煤、石油和天然气）燃烧而导致的二氧化碳量的显著增加会引起负面影响，特别是气候变暖等。即使考虑到可再生资源的发展，煤炭和碳氢燃料仍占能源总消耗的81％。

大多数气候学家认为，全球气候变化的根源是人类的工业和农业活动。中国、美国和印度是二氧化碳和其他温室气体排放的领先者。哈萨克斯坦的排放量不到全球的1%，排名第23位。

根据大多数气候科学家，观测到的全球气候变化的来源是工业和农业人类活动。 中国、美国和印度在二氧化碳和其他温室气体排放方面处于领先地位。 我国排在第23位，排放量不到全球的1%。

值得一提的是，2016年哈萨克斯坦批准了《巴黎气候协定》，该协定旨在2030年之前减少温室气体排放，并将全球温度增长控制在2℃以下。

执行国际气候协议对于哈萨克斯坦而言极为重要，根据哈萨克斯坦国家气象总局的数据显示，过去30年中，哈萨克斯坦气候变暖速度几乎是世界平均水平的两倍。

因此，尽管哈萨克斯坦的温室气体排放总量相对较小，但气候变化将影响我国。根据气候学家的预测，预计牧场和一些农作物的产量将减少，存在森林份额减少和部分生物多样性丧失的威胁。

全球气候的变化导致哈萨克斯坦出现极端天气和恶劣气候事件的频率增加。全球气候变化对我国的影响比其他国家更大，因此开展气候变化预测研究并制定适应气候变化的长期措施计划非常重要。

【编译：阿拉依】



