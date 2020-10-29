哈萨克斯坦2处自然保护区或将被列入世界“人与生物圈计划”

哈通社/努尔苏丹/10月29日 —— 据哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部消息，第32次联合国教科文组织“人与生物圈计划（MBA）”国际协调理事会会议于10月27-28日期间以在线形式举行。

消息称，出席会议的哈方代表包括哈萨克斯坦人与生物圈国家委员会代表罗曼·亚申科和维克多利亚·伊莉娜，以及哈萨克斯坦驻法国大使馆工作人员阿丽亚·巴伊萨巴耶娃。

据了解，尽管受到新冠疫情影响，哈萨克斯坦人与生物圈国家委员会制定了2处自然保护区申报资料。

根据哈萨克斯坦人与生物圈国家委员会与自然保护区管理人员之间的开展的有效工作，国际分析理事会高度评估哈方提交的申报资料，通过了批准将阿拉木图和西阿尔泰国家自然保护区列入教科文组织“人与生物圈计划”的决定。

生态部称，截至目前，我国共有12处自然保护区被列入教科文组织MBA计划，在中亚国家当中位居前列。这充分展现了哈萨克斯坦在保护生物多元化领域的努力。

据悉，人与生物圈计划是一个政府间科学计划，旨在为加强人与环境之间的关系奠定科学基础。 它将自然科学与社会科学相结合，寻求改善人类生计并保护自然和人工的生态系统，从而以社会、文化适宜和环境可持续的创新方法促进经济发展。

世界生物圈保护区网络目前在全世界129个国家拥有714个保护区，其中包括21个跨国保护区。

【编译：小穆】