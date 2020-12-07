日本“隼鸟2号”探测器回收舱成功返回地球

哈通社/伍默拉/12月7日 —— 据共同社报道，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的探测器“隼鸟2号”释放的可能装有小行星“龙宫”岩石样本的密封舱6日凌晨进入地球大气层，约30分钟后的当天凌晨4点24分（日本时间凌晨2点54分）在澳大利亚南部的伍默拉附近沙漠按计划着陆并被回收。

据了解，这是继第一代“隼鸟”之后的又一壮举。自发射以来在相当于约6年的2195天中飞行52.4亿公里的探测已经结束。

密封舱将被送往当地设施，最快将于7日对其内部是否含有来自小行星的气体进行简易检查。若检查顺利，预计最快将在8日抵达日本。抵日之后将送入JAXA相模原校区（相模原市）进行详细分析。

检出气体将意味着小行星样本采集获得成功的可能性很大。此外还有可能获得追溯太阳系的形成及生命起源的信息，计划负责人津田雄一教授在6日下午的记者会上双眼放光地表示：“期待看到（密封舱的）内部。”

密封舱在大气层燃烧，在澳大利亚南部的库伯佩地等地作为带着红色闪光划过夜空的火球被目击。据JAXA透露，由于密封舱以每秒12公里的速度进入大气层，表面温度高达约3000度。

在相模原市的JAXA管制室注视密封舱返回的津田以放心的表情称：“进入大气层很漂亮。我们也激动。”此前在JAXA参与该计划的久保田孝教授也称：“长期的辛苦得到了回报。期待打开（密封舱）盖子，其中有宝物。”

基于密封舱发出的追踪信号推断出着陆地点，从上空展开搜寻的直升机团队于密封舱着陆约2小时后，在预定地点内的沙漠发现并回收。

“隼鸟2号”5日下午在距离地球约22万公里的位置分离密封舱后，进入与地球相隔的轨道。与进入大气层的第一代“隼鸟”不同，“隼鸟2号”将以剩余燃料用11年时间飞往距离100亿公里的小行星“1998KY26”。