日本“隼鸟2号”探测器密封舱内发现黑色沙粒状物质

哈通社/东京/12月15日 —— 据共同社报道，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）14日发布消息称，已确认探测器“隼鸟2号”送回地球的密封舱内存在黑色沙粒状样本。

据报道，这可能是在小行星“龙宫”采集的岩石碎片，将展开进一步的分析。如果确认是小行星样本，将成为继第一代“隼鸟”之后的又一壮举。“龙宫”表面黑如煤炭，有望发现生命不可或缺的有机物。

此外获悉，着陆后不久进行的简易分析中从密封舱检出的气体可能也是来自“龙宫”的岩石。据悉很可能是产生了具有挥发性的气体，将与黑色沙粒状物质一同接受详细调查。

JAXA公开了拍摄到黑色沙粒的样本容器内部图像。由金属条密封的容器内混入地表尘土等物质的可能性不大，相关人士表示“如果含有较多可以看到的物质，或许能说是源于‘龙宫’”。

“隼鸟2号”2019年在“龙宫”着陆2次。当时观测到岩石及尘土飞散的情景，据分析采集取得了成功。相关人士称，密封舱内装有0.1克以上岩石碎片的可能性较大。

样本容器被收纳在“隼鸟2号”向地球释放的密封舱内，其内部有3个独立空间存放样本，黑色沙粒是在容器底部发现。