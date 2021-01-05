生态部：渔业将在十年内为哈萨克斯坦带来超过2万亿坚戈的收入

哈通社/努尔苏丹/1月5日--哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫5日在在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上谈到了我国渔业发展的潜力。

生态部长在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上介绍说：“据专家介绍，我国鱼类养殖潜力巨大，每年产量可高达60万吨。目前，养殖鱼的数量已经呈现出积极增长的趋势，在过去三年中，产量增长了1.7倍（2018年为5600吨，2019年为7400吨，2020年为9400吨 ）。 在这方面，生态部已经制定了一项渔业发展计划，该计划已在一周前获得了政府的批准。”

根据该计划，到2030年，计划将鱼类养殖量增加30倍：从每年9000吨增加到27万吨。计划建立545个新的养鱼场，而目前正在经营中的323个养鱼场将达到其最大产能。为了在10年内实施这些计划，计划吸引3450亿坚戈的私人投资。

部长指出，生态部计划开展相关工作，进一步完善立法，提供高质量的养鱼材料、饲料、人员和科学支持。将以补贴的形式开展工作，以提供国家支持措施。

“因此，实施以上计划措施将在10年内使得我国鱼类产量增加110万吨，产值达到2.2万亿坚戈。其次，将增加国内鱼产品消费量，达到每年13.4万吨。第三，实现出口收入增加至3.3亿美元。第四，通过增加鲑鱼和鲟鱼的产量，将进口量从4.5万吨减少到2.5万吨。”生态部长总结道。

【编译：阿拉依】