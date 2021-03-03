韩国首次报告2例接种疫苗后死亡

哈通社/努尔苏丹/3月3日-- 据韩联社消息，京畿道高阳市和平泽市分别报告1起接种新冠疫苗后死亡病例。

前日上午，在高阳市一山东区一家疗养医院，50多岁的A某在接种阿斯利康疫苗后出现急性心肌梗塞和呼吸困难症状，经过抢救状态好转，但当天上午再次突发急性心肌梗塞导致死亡。

上月27日在平泽市一家疗养医院接种阿斯利康疫苗的60多岁的B某，接种次日出现高烧、全身疼痛等异常症状，虽然一度好转，但后来出现败血症和肺炎症状，最终于当天上午死亡。

死者均为男性，应家属请求，详细信息没有公布。韩国疾病管理厅厅长郑银敬当天下午在记者会上表示，疾病管理厅和当地政府正在进行流行病学调查，将通过进一步的病历调查、当地政府快速反应小组和疾病管理厅预防接种损失调查小组的调研，确定死因是否与接种疫苗有关。

郑银敬表示，迄今为止，全球已有两亿人以上接种疫苗，各国也在纷纷公布对一个月来异常反应的分析结果，将参考这些结果，研判上述病例是否出现异常反应，以及与接种有无因果关系。她说，世界各国已经报告很多因基础疾病和其他原因死亡的病例，但未发现辉瑞疫苗或阿斯利康疫苗致死的情况，希望国民不要过分担心，抵制接种。