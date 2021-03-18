日本开发出2分钟得知结果的新冠检测法

哈通社/东京/3月18日 —— 据共同社报道，日本的生物创新企业MYTECH（神户市）和琉球大学15日宣布，成功开发出最短2分钟就能得知是否感染新冠病毒的检测法。该方法通过光的增强作用使病毒可视化，实现用显微镜进行检测。

PCR检测在进行病毒基因扩增后才能测出，因而需要花费数小时，抗原检测则被指精确度较低。新检测法若要投入实用，精确度的提升尚待验证，但若能普及，则有望实现尽早诊断和疫情防控。

该检测法运用以量子结晶制造纳米级凹坑并像镜面球一样增强光的技术。先将荧光物质与从唾液或鼻部深处采集的检测样本相混合，随后滴到量子结晶上并照射光。附在病毒上的荧光物质在光的增幅效果下，仅靠常规显微镜也能判别。

科研团队用175人的检测样本来确认性能，结果8成以上与PCR检测结果一致。到举行东京奥运会和残奥会的今年夏天，力争推出可同时进行大量检测的自动检测设备，但如何保证数千万日元的开发费成为课题。若能实现，该检测法有望用于机场检疫所、大规模活动、企业定期检测等。

琉球大学研究生院医学研究科助教金城武士强调意义称：“（该检测法）迅速而简便，在需要一下子检测较多患者时非常有用。”