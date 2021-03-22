入境防疫：自埃及和白俄罗斯入境的2名国际航班乘客检测结果呈阳性

哈通社/努尔苏丹/3月22日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年3月21日，有43班国际航班自德国、匈牙利、马尔代夫、斯里兰卡、黎巴嫩、阿联酋、埃及、土耳其、格鲁吉亚、乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯入境哈萨克斯坦。

共有5356名旅客抵达，其中5179名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，177名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有21班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2868名乘客，2727人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，141人没有证明；

-有9班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1265名乘客，1236人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，29人没有证明；

-有8班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有576名乘客，全部持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有2班国际航班飞抵阿克套机场，共有196名乘客，全部持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有2班国际航班飞抵突厥斯坦机场，共有370名乘客，363人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，7人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有81名乘客，全部持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月20日自国外飞抵哈萨克斯坦的400名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，398人的检测结果均呈阴性。一名来自埃及（沙姆沙伊赫-阿克托别航班）和一名来自白俄罗斯（明斯克-努尔苏丹航班）的乘客检测结果为阳性。

【编译：木合塔尔·木拉提】