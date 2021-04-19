一季度哈萨克斯坦共生产汽车近2万台

哈通社/努尔苏丹/4月19日 -- 根据哈萨克斯坦汽车工业协会(AKAB)的数据，2021年1-3月，全哈共生产了19848辆汽车，产品总产值超过1404亿坚戈，其中，66%的汽车由位于库斯塔奈州的萨热阿尔卡汽车厂生产。

根据今年一季度数据显示，萨热阿尔卡汽车厂共生产13063辆汽车，比去年同期增加34.7%(9694台)。产量增加是由于市场对该地区生产的雪佛兰汽车有旺盛需求。目前，雪佛兰汽车哈萨克斯坦市场需求最大的汽车。该品牌汽车 第一季度的总产量为10153辆。

萨热阿尔卡汽车制造有限责任公司董事塞梅巴耶夫表示，在此基础上，该厂不仅努力提高汽车生产水平，还专注于生产现代化产品，提高本地化水平。这些方面的发展让该厂不仅可以满足哈萨克斯坦本国市场需求，还可以进行出口。自今年年初以来，大约有2000台该厂生产的汽车销往国外。