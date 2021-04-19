08:31, 19 四月 2021 | GMT +6
一季度哈萨克斯坦共生产汽车近2万台
哈通社/努尔苏丹/4月19日 -- 根据哈萨克斯坦汽车工业协会(AKAB)的数据，2021年1-3月，全哈共生产了19848辆汽车，产品总产值超过1404亿坚戈，其中，66%的汽车由位于库斯塔奈州的萨热阿尔卡汽车厂生产。
根据今年一季度数据显示，萨热阿尔卡汽车厂共生产13063辆汽车，比去年同期增加34.7%(9694台)。产量增加是由于市场对该地区生产的雪佛兰汽车有旺盛需求。目前，雪佛兰汽车哈萨克斯坦市场需求最大的汽车。该品牌汽车 第一季度的总产量为10153辆。
到2020年，该厂的生产能力达到了创纪录的水平——40050台。(占全哈所有产能的51.7%)。今年，萨热阿尔卡汽车制造有限责任公司计划超越这些指标，不仅依靠现有品牌江淮、雪佛兰、UAZ和MAN的强劲需求，还将启动与新品牌的合作。
2021年3月，该工厂开始生产起亚汽车。同月，萨热阿尔卡汽车制造有限责任公司和AvtoVAZ在库斯塔奈签署了合作协议。
哈萨克斯坦最大的汽车工厂今年的计划产量将使哈国汽车生产企业产能达到10万辆的水平。
【编辑：木合塔尔·木拉提】