蒙古国拟将严格隔离措施再延长2周时间

哈通社/乌兰巴托/4月20日 – 鉴于新冠病毒传播形势的严峻性，蒙古国卫生部建议该国政府将正在实施中的严格隔离限行措施再延长2周时间。

此前，蒙古国政府于4月8日的非例行政府会议上宣布，从4月10日开始至4月25日期间，将全国紧急情况应对状态由«橙色»等级提升至«红色»等级，在全国范围内实施严格的隔离限行措施。

蒙古国卫生部当时计划在实施隔离措施的两周之内，对乌兰巴托市居民开展全面的PCR检测和新冠疫苗接种工作。

但是目前该国罹患COVID-19的患者人数以及因病去世者的人数仍在不断增加当中。

根据该国卫生部公布的信息，在4月18~20日期间，该国23家PCR检测实验室共检测出COVID-19确诊患者3540人，期间有10名患者去世。

截至目前，蒙古国境内累计发现新冠确诊患者23 621例，其中20 857例位于首都乌兰巴托。累计已有51名患者因病去世。

死亡病例的年龄分布在34~75岁之间。

目前该国在诊患者总数为 3 520人，其中63人病情危重。

蒙古国4月份的病例增幅是1~3月的2倍，死亡数量则是3倍。这一情况迫使蒙古国政府重新加强了对疫情的应对和封锁措施。

从4月19日开始，乌兰巴托市内的34个疫苗接种站点，开始为今年2月23日接种第一针阿斯利康疫苗的人员，进行第二针的注射工作。

此外，蒙古国将从5月1日起，开展旨在恢复国际航空运输的工作。目前已经公布了16个国际航班的通航日期。

针对日渐严峻的新冠疫情形势，蒙古国卫生部已向政府提交了将严格的隔离检疫措施再延长两周的建议。政府将在本周末做出适当地决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】