2款中国品牌汽车在哈国受到消费者欢迎

哈通社/努尔苏丹/12月3日 – 在哈萨克斯坦，有两款中国品牌汽车跻身最受哈国受众欢迎的TOP15品牌行列当中。

据哈萨克斯坦阿塔梅肯商业网（inbusiness.kz）消息，年初至今，哈萨克斯坦汽车交易市场共售出新车9300余辆。这一数据较2020年同期增长了3.6%。

值得一提的是，今年欧洲车市整体销量下滑了29.3%，创下了有史以来的最低记录。

2021年1~10月期间，汽车经销商们在哈萨克斯坦共售出了9.68万辆轻型汽车和商务汽车，较2020年同比增长了31.9%。

销量排名前三的汽车品牌分别是：雪佛兰（Chevrolet）-2.8万辆、现代（Hyundai）-1.94万辆、丰田（Toyota）-1.14万辆。

与此同时，中国品牌车辆在哈萨克斯坦的销量也呈现增长态势，在一年内，中国汽车在哈萨克斯坦汽车销量中的占比从2.1%提升到了3.1%。

其中有两款中国汽车品牌在今年首次跻身哈国汽车和轻型商用设备销量前15名。它们是销量排名第10位的江淮（JAC）——今年共售出2200辆，以及销量排名第15位的哈弗（Haval）——今年共售出833辆。

需要指出，哈弗（Haval）是今年4月份首次在哈萨克斯坦上市销售。

据了解，从今年12月开始，中国的另一款汽车品牌——奇瑞汽车（Chery）也将在哈萨克斯坦上市销售。考虑到这个品牌在邻国俄罗斯大受欢迎，可以预见它在哈萨克斯坦的销量也将非常可观。

值得一提的是，中国品牌汽车在俄罗斯汽车销售量中的比重，在一年内从3.6%增长至6.3%，几乎翻了一番。

数据显示，2021年1~10月中国品牌汽车在俄罗斯共售出了9.01万辆。其中奇瑞汽车（Chery）售出了2.88万辆，增幅近3.7倍。销量增幅2.3倍的哈弗（Haval）售出了2.99万辆，吉利（Geely）和一汽（FAW）等汽车品牌的销售量也有所增加。

在俄罗斯，最受欢迎的中国汽车型号是Chery Tiggo 7 Pro（售出1.18万）、Haval F7（1.07万）和Chery Tiggo 4（1.06万）。

今年，3款中国品牌汽车在俄罗斯联邦10月份的销量进入前25名。

分别是Chery Tiggo 7 PRO（第19名）、Chery Tiggo 4（第22名）和Haval Jolion（第25名）。

【编译：木合塔尔·木拉提】