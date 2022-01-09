暴力恐怖活动造成的经济损失达2亿美元

哈通社/努尔苏丹/1月9日 – 为了达到抹黑和破坏执法机构公众形象的目的，在阿拉木图市发动暴力恐怖袭击的暴徒团伙，曾一度身着警员和军人的制服，伪装成军警人员开展活动。

据哈萨克斯坦内务部代理部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫介绍，1月5日当天，有2万多暴徒进入了阿拉木图市区。

«1月5日，约2万多人组成的有组织的团伙，从市区的各个角落聚集到了阿拉木图市中心广场，并采取了旨在夺取市政府大楼的攻击行动。他们装备精良，且有组织性。由于数量众多，这些人很快突破了封锁线，进入了大楼内部。为了避免造成不必要的人员伤亡，警方无奈选择了撤退。»图尔古姆巴耶夫说。

占领大楼的暴力团伙随即开始对楼内财物进行了大肆破坏，并点燃了建筑。他们还对一些军警人员进行了殴打和凌辱，并抢走了装备和制服。

内务部部长表示，暴力活动期间有1300名警方、国民警卫队、国防部以及其他执法机关人员受伤。

«武装暴徒同一时间在街头随意倾泻火力，企图射杀警员、军人和普通市民。他们还洗劫商贸中心，捣毁金融机构，抢夺自动取款机中的钱款。»他说。

为了达到抹黑执法机关的目的，暴徒们还身着军警制服进行了不法活动。

暴力活动期间，超过400辆汽车遭损毁，其中346辆为警务用车。

此外，暴恐分子还洗劫了100多处商业和金融设施。初步统计显示，造成的经济损失达到了2亿美元。

目前哈萨克斯坦正在继续开展反恐专项行动，全国各地局势已经基本恢复稳定。

«借此机会，我呼吁公众对当前所采取的限制措施予以理解。在市区，特别是正在开展反恐行动的区域遵守安全措施，不要听信煽动性言论，并及时向警方通报可疑人员和情况。»内务部代理部长说。

【编译：木合塔尔·木拉提】