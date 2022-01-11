日本首相: “禁止外国人入境”政策将维持至2月底

哈通社/努尔苏丹/1月11日-- 据共同社报道，日本首相岸田文雄11日就新冠疫苗透露，将尽快开始给此前并非接种对象的未满12岁儿童接种。把对象设为希望接种者，推进药事等必要程序。关于为应对奥密克戎毒株而原则上禁止新的外国人入境的边境口岸强化措施，他表示«到2月底将维持大致框架»。此外，他就第三剂疫苗接种指出，不仅是老年人，普通民众接种工作也将提前，因此有意再次启动由自卫队运营的大规模接种中心。他是在官邸接受媒体采访时这样表示的。

鉴于奥密克戎毒株急速蔓延，日本进一步加强了防疫对策。不仅加快给重症化风险高的老年人接种疫苗，还将应对年轻人群感染人数增多。普通民众提前接种工作预计在3月以后启动，将使用美国莫德纳公司已同意追加供应的1800万剂疫苗。

入学考试方面，岸田称除了多次追加考试以确保机会外，还«将要求灵活应对，实现可以4月以后入学»。

岸田指出，应对居家和住宿疗养的地方医疗机构全国共有1.6万家，«超出计划3成的态势已准备就绪»。他还称为防止病床告急，将加紧探讨修改奥密克戎毒株感染者住院和出院相关标准。

岸田表示，为了防备适用«防止蔓延等重点措施»的冲绳县的医务人员不足，«若当地提出要求，最快明天就向告急的医疗一线派遣自卫队护士»。

关于边境口岸对策，他表示«将从人道主义和国家利益的观点出发，做出必要应对»。他似乎是考虑修改目前原则上拒绝南非等部分国家的外国人再次入境的做法。