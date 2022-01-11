阿拉木图新冠感染率增长2倍

哈通社/努尔苏丹/1月11日--阿拉木图市新型冠状病毒感染病例增长2倍。

阿拉木图市副市长叶尔詹·巴巴库马洛夫11日表示，阿拉木图市的疫情形势不稳定。

据其介绍，当前该市在疫情传播风险等级划分中，位于传播风险中等的黄区。近一周以来，新增确诊人数增长2倍，迎来新冠疫情新一轮高峰。

巴巴库马洛夫表示，由于新年假期和发生的一系列事件，居民接受新冠检测率减少8-10倍，新冠检测率的恢复将使确诊率增长。

根据早前报道，2022年1月6日，国家分析中心DNA检测实验室完成了对96例阳性样本的检测分析报告。 报告显示，提交分析的样本当中，有8例样本为新冠奥密克戎变种。这8例样本中，7例送自阿拉木图市。

新冠肺炎德尔塔毒株的传播仍非常活跃。进行的样本检测中，71%为德尔塔毒株、16%为德尔塔+，4.7%为其他毒株。

巴巴库马洛夫介绍说，阿拉木图市已有1 077 896人接种新冠疫苗第一针，1 028 180接种第二针。此外，已有69 018人接种加强针。

据专家的说法，当下获批的新冠疫苗和加强针对感染新冠病毒奥密克戎毒株患者防住院保护达70%。

截至当前，阿拉木图市已有59.4%的居民形成群体免疫。

【编译：阿依波塔】