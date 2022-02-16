加拿大将从2月底开始放宽入境防疫限制

哈通社/努尔苏丹/2月16日-- 据中新社消息，加拿大政府15日宣布，将从2月底开始调整一系列边境防疫要求，从而开启分阶段放宽旅行限制措施的步骤。

从2月28日起，加当局对所有已充分接种新冠疫苗的入境旅客的强制入境病毒检测，将改为随机抽检。被抽中者也不再需要隔离等候结果。对于与已充分接种疫苗的成年旅客随行的12岁以下儿童，则取消所有活动限制条件。

入境时，旅客将可出具入境前一天内由专业检测机构提供的快速抗原检测结果，或者入境前72小时内的核酸检测结果。

国际客运航班将恢复在加拿大所有符合条件机场的起降。目前该国只有18座机场可供国际客运航班起降。加政府届时也将取消对国民避免«非必要»跨境旅行的建议。

但未接种疫苗的外国人原则上仍不能入境加拿大。其他未接种疫苗的旅客入境后，仍需隔离14天且在第8天进行检测。

加政府表示，近期数据表明，由奥密克戎变异株推动的新一波新冠疫情的高峰在加拿大已过去。随着各省和地区陆续调整公共防疫措施，现在是时候采取更为«可持续的»方法来进行疫情的长期管控。

加拿大各省份近期宣布逐步放宽公共防疫限令的措施，包括放松或取消餐馆、影院等室内公共场所的客容量限制，取消疫苗接种凭证(即«疫苗护照»)等。

加拿大累计报告新冠感染病例在15日突破320万例，已累计死亡35580例，尚有活跃病例近13.8万例。最近7天，日均检测阳性率为14.3%。单日住院病例已由1月下旬接近1.1万例的历史峰值，下降至目前的大约7000例。该国总人口中的约79.9%已实现疫苗充分接种。