粮农组织：2月份食品价格指数创历史新高

哈通社/罗马/3月5日 —— 据联合国新闻处消息，联合国粮食及农业组织当地时间4日表示，2月份全球食品价格创下历史新高。

粮农组织食品价格指数跟踪全球贸易量最大的食品类商品国际价格的月度变化。该指数二月平均为140.7点，较1月份上涨近4%。但是也比一年前的水平高出24.1%。

食品通胀

粮农组织经济学家奥拉赤拉吉(Upali Galketi Aratchilage)表示，对作物状况和充足的出口供应的担忧只解释了当前全球食品价格上涨的一部分。粮食价格上涨的更大推动力来自粮食生产之外，特别是能源、化肥和饲料部门。

他指出，所有这些因素往往会挤压粮食生产商的利润空间，使他们不愿意投资和扩大生产。

由于食品价格指数衡量的是整个月的平均价格，2月份的读数仅部分纳入了乌克兰冲突所带来的市场影响。

需求上升

上个月的整体上涨是由粮农组织植物油价格指数上涨8.5%所推动的，创下了历史新高。

这在很大程度上是因为全球进口需求持续，这与一些供应面因素不谋而合，比如南美大豆产量前景较低。

2月份乳制品价格指数平均比1月份高6.4%，这是因为西欧和大洋洲的牛奶供应低于预期，以及持续的进口需求，特别是来自北亚和中东的需求。

谷物产量预测

粮农组织还发布了一项初步预测，显示今年全球谷物产量有望增加到7.9亿吨。

预计北美和亚洲的丰产和大面积种植，应能抵消欧盟可能略有减少以及干旱条件对一些北非国家作物的不利影响。

粮农组织更新了对2021年世界谷物产量的预测，目前预计产量为27.96亿吨，同比增长0.7%。

对粮食安全的担忧

与此同时，国际农业发展基金主席洪博（Gilbert F. Houngbo）强调了乌克兰危机对全球粮食安全的影响。

他表示，冲突的持续对直接参与者来说已经是一场悲剧，对整个世界来说将是灾难性的，特别是对那些已经在努力养家糊口的人来说。

他警告，战争可能限制世界上小麦、玉米和葵花籽油等主食作物的供应，导致粮食价格暴涨和饥饿的发生。这可能危及全球粮食安全，并加剧地缘政治的紧张局势。

他强调，黑海的这个地区在全球粮食系统中发挥着重要作用，出口的粮食至少占世界贸易量的12%。

他表示，乌克兰40%的小麦和玉米出口到中东和非洲，这些地区已经在努力解决饥饿问题，而进一步的粮食短缺或价格上涨可能会引发社会动荡。