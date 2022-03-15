大流行传入哈国已有2年 卫生部门开展了哪些工作

哈通社/努尔苏丹/3月15日 – 新冠大流行传入哈萨克斯坦已有2年的时间。

哈国首位确诊的COVID-19病例，发现于2020年3月13日。自那以后的2年时间里，哈萨克斯坦先后经历了5次疫情高峰。每次的疫情高峰都持续了1个月到3个月不等的时间。

目前，哈国境内的疫情传播形势已经基本稳定并不断好转，每日新增病例数低于100人。

哈萨克斯坦卫生部指出，为了在疫情期间及时为公民提供必要的医疗服务，哈国在很短的时间里，建立了16个模块化医院，并重建了3座传染病医院。期间，还有63家综合医院投入了使用。

2年的时间里，医疗机构增添了64个氧气站，3000多台呼吸机。185个县级医疗机构100%的实现了X光诊断设备的配备。急救服务体系通过增购1367台急救车辆，使服务能力得到了显著的提升。

全国目前有184个试验室负责开展PCR检测诊断，自大流行爆发至今共完成了2200万次的检测。

除了提供 PCR 诊断外，哈卫生部还定期对国内传播的病毒进行基因检测，以监测输入病例和病毒的变异情况，累计对 1 331 个样本进行了 26 420 项研究。

在哈萨克斯坦境内，大流行期间共发现了5种冠状病毒变异株（Alpha、Beta、Delta、Eta、Omicron）的传播。

哈萨克斯坦在2021年2月1日正式启动了全民新冠疫苗接种进程。

位于卡拉干达州的卡拉干达制药厂实现了对俄罗斯研发的两种新冠疫苗——卫星V和卫星Light的国产化生产。

而由位于阿拉木图的哈萨克斯坦生物安全问题科学研究所研发的国产QazVac疫苗，也在短时间内量产并投入使用。

目前，新冠疫苗的接种和加强针接种等工作仍在持续进行当中。

哈国国民可以选择接种的疫苗包括了：卫星V、卫星Light 、QazVac、Hayat-Vax、SinoPharm和Pfizer。

目前已有1030万人接种第一针，970万人接种第二针，290万人接种加强针。

在与新冠疫情进行的抗争当中，新技术手段的使用也得到了重视。

在2021年，哈萨克斯坦推出了一套集成化健康信息系统——Ashyq应用程式。通过这一系统，可以实现对感染者、健康人群和疫苗接种人群的实时监控，为疫情防控工作的顺利开展提供了有效的帮助。

此外，统一的实验室测试数据库也已上线，通过该数据库，能够方面的查询所有实验室开展的PCR检测结果。

哈萨克斯坦还建立了电子疫苗护照，并且得到了30个国家的认可。这30个国家包括：阿根廷、伯利兹、玻利维亚、英国、匈牙利、格鲁吉亚、印度尼西亚、伊朗、约旦、加拿大、吉尔吉斯、马尔代夫、蒙古、亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦、秘鲁、圣马力诺、塞尔维亚、突尼斯、印度、菲律宾、泰国、土耳其、爱沙尼亚、日本、捷克、黑山、斯里兰卡、厄瓜多尔。

随着疫情传播形势的不断好转，哈萨克斯坦也在对相关的防疫限制措施予以实时修订。

鉴于当前冠状病毒大流行仍未结束，卫生部呼吁国民进行疫苗接种，确保个人和家人的健康。

【编译：木合塔尔·木拉提】