哈萨克斯坦科研投资2年内翻一番

哈通社/努尔苏丹/4月12日 – 哈萨克斯坦正在不断提高对科研领域的资金投入。

哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫12日在政府例行工作会议上表示，在过去的两年里，哈萨克斯坦国家预算中针对科研领域的资金拨款几乎翻了一番，达到了840亿坚戈。

总理还强调，如今国家拨款支持的科研项目中，相关资金的使用也已经完全交由科研人员自行分配使用。

斯马伊洛夫指出，近几年哈萨克斯坦科研领域相关科研项目数量大幅增加，其中不少成果不仅在国内，在国际上也获得了高度评价。

总理指出，哈萨克斯坦是世界上成功自主研发新冠疫苗的六个国家之一，这正是哈国科研能力的一个直观体现。国产新冠疫苗QazVac不仅在国内有大量使用者，还成功出口国外，其防护能力也得到了肯定。

斯马伊洛夫表示，科学研究始终应该以改善人们生活福祉为第一要务。哈萨克斯坦政府启动的《通过数字化、科学和创新实现技术突破》国家项目将持续为我国科研领域研究人员提供一切必要的支持。去年在项目框架下，有超过500名哈国科研人员被派往位于世界各地的各个行业领先机构交流经验。

总理强调，至2025年，哈萨克斯坦将多措并举，力争使科研领域中私人基金的投入份额提升至50%，并将在信息技术、医疗和生物领域、农工综合体、«绿色»技术、采矿和冶金领域建立5个大型研究和生产中心。

【编译：木合塔尔·木拉提】