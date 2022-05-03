泰国单日新增降至万例以下 免核酸开放首日逾2万航空旅客入境

哈通社/努尔苏丹/5月3日--据中新网报道，泰国官方2日通报，过去24小时新增9331例新冠肺炎确诊病例和84例死亡病例，这是今年2月以来泰国单日新增确诊病例首次降至万例以下。

4月中旬泰历新年泼水节长假结束后，泰国每日新增确诊病例不仅没有出现激增，反而逐渐减少，从节前每天新增2万例以上降至目前不足万例。

泰国总理府发言人表示，得知新增确诊病例明显下降，国内疫情趋向好转，总理巴育对此表示欣慰。但他希望民众不要大意，仍需做好个人防护工作。

从本月起，泰国进一步开放国门，已完整接种疫苗的国际游客入境泰国后无需进行核酸检测。

泰国交通部2日表示，5月1日免核酸开放首日，共有2万多名航空旅客入境泰国，其中曼谷素万那普机场迎来96架次国际航班近1.7万名旅客，普吉机场迎来27架次国际航班逾4000名旅客。

今年以来，随着泰国逐步开放国门，入境国际旅客明显增加。截至4月25日，泰国今年已接待入境国际旅客逾71万人次，超过去年全年的总和。

泰国国家旅游局预计，到今年第四季度，泰国每月将有100万人次以上的国际旅客入境，全年入境旅客接待量有望超过700万人次。