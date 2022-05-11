日本每天入境人数上限拟增至2万人

哈通社/努尔苏丹/5月11日-- 据共同网报道，多名日本政府相关人士11日透露，政府已在协调放宽应对新冠病毒的边境口岸防疫措施，单日入境人数上限拟从现行的10000人增至20000人，将视黄金周后疫情状况与机场检疫体制最快于6月实施。

官房长官松野博一在11日的记者会就边境口岸防疫措施称，«保持防止疫情扩大与社会经济活动两者间平衡，同时分阶段推进放宽»，示意将逐步增加入境者人数。关于6月以后的应对，他表示«将妥善判断»。

围绕边境口岸措施，日本政府去年11月30日以全球为对象禁止外国人新入境。今年3月以后分阶段放宽入境限制，对商务人士、技能实习生、留学生等解禁观光目的以外的入境，4月10日起单日入境人数上限增至1万人。

政府另外还在探讨开放以外国游客为对象的小规模团队游，最快在5月内予以同意。政府将此视为«实证试验»（政府消息人士语），未来计划扩大接纳游客。

首相岸田文雄本月5日在访问地英国伦敦召开记者会时透露，将调整包括边境口岸在内的防疫措施。在此之前，岸田还在金融城发表演讲强调：«将进一步放宽边境口岸防疫措施，力争在6月实现与其他七国集团（G7）成员一样顺畅的入境。»