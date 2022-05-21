日本单日入境上限将增至2万人 户外可摘口罩

哈通社/努尔苏丹/5月21日-- 据共同社报道，日本政府20日宣布，部分放宽新冠防疫措施。在边境口岸措施方面，6月1日起单日入境人数上限从现行的一万增至两万人。向所有入境者实施的检疫措施中，基于疫情蔓延情况和感染风险等，把各个国家和地区分为三类。最低风险的一类为，无论是否接种第三剂疫苗，均免除入境时的检测和居家隔离。包括七国集团（G7）各国在内的入境者约八成将成为对象。此外还发表见解，一定条件下在户外不必戴口罩。

官房长官松野博一在记者会上表示，黄金周长假后也持续新增感染者减少趋势，因此决定调整防疫措施。

关于放宽检疫措施，各个国家和地区的感染风险从低到高分为«蓝»、«黄»、«红»，下周公布国名和地区名。蓝色一类免除入境时的检测和居家隔离。黄色一类要求入境时检测和居家隔离三天，但仅限接种第三剂疫苗者予以免除。红色一类要求入境时检测和在检疫所指定住宿设施等隔离三天，对于接种第三剂疫苗者允许居家隔离。

松野强调，«将与其他的G7国家一样，可顺畅入境。»

厚生劳动省发表见解，在户外几乎不说话时不必戴口罩。

政府今年3月起分阶段放宽以全球为对象的禁止外国人新入境措施，4月10日起单日入境人数上限增至一万人。首相岸田文雄本月5日在访问地英国伦敦演讲时表示，将把边境口岸防疫措施放宽至与G7相同。